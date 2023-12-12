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İnegöl'de alkol alan gençler arasında kavga: Bir kişi kaldırım taşıyla dövülerek hastanelik oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Osmaniye Mahallesi'nde beraber alkol alan 2 genç arasında çıkan kavga sonucunda bir kişi kaldırım taşıyla dövülerek hastanelik oldu. Olayın ardından şüpheli polis tarafından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda beraber alkol alan 2 genç kavga etti. Biri arkadaşını kaldırım taşıyla döverek hastanelik etti.

Olay, saat 00.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Beraber alkol alan T. A.(33) ve E. İ.(37) Şebboy Caddesi'nde tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında öfkelenen E. İ., arkadaşı T.'yi darp etmeye başladı. E. yerden aldığı kaldırım taşıyla arkadaşı T.'yi darp etti. Aldığı darbeler sonucu T.A. kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan tedavinin ardından güveni kötüye kullanma suçundan arandığı tespit edilen T. A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa kavga Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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