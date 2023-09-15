İnegöl'de alacak kavgası kanlı bitti

İnegöl'de alacaklısı tarafından sırtından bıçaklanan bir kişi yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alacaklısı Rüstem B. (49) tarafından sırtından bıçaklanan Okan B. (29) yaralandı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Cuma Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. Rüstem B., alacaklı olduğu Okan B. ile karşılaşınca parasını istedi. İkili arasından çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rüstem B., Okan B.'yi sırtından bıçakladı. Okan B., arkadaşları tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye amınan Okan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan Rüstem B. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ara sokakta tartışmaya başlayan ikiliden Rüstem B.'nin Okan B.'yi belinden çıkardığı bıçakla bıçakladığı, can havliyle koşarak kaçan Okan B.'nin, bir süre sonra kanlar içerisinde ara sokağa geri döndüğü görüldü.