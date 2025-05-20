İnegöl'de Ailelerin Karıştığı Çocuk Kavgasında 2 Yaralı

İnegöl'de Ailelerin Karıştığı Çocuk Kavgasında 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuklar arasındaki bir kavga, ailelerin de müdahale etmesiyle büyüdü. Olay sonucunda 2 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çocukların kavgasına aileler karıştı. Yaşanan kargaşada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgayı gören çocukların aileleri de bir anda kavgaya dahil oldu. Yaklaşık 200 kişi birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu sonlandırıldı. Kavgada darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15) olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgada park halindeki 16 F 0167 plakalı aracın da camları kırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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