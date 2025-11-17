Haberler

İnegöl'de Aile Tavuk Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu bir aile, marketten aldıkları tavuğu yedikten sonra zehirlenme belirtileri göstermeleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Aile, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle acil servise başvurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kişilik aile, yedikleri tavuk sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Kawthar M. (40), Mohammad M. (44) ve kızı Rayan M.(19), marketten aldıkları tavuğu yemek yapıp yediler. Saatler sonra kusma ve mide bulantısı şikayeti yaşayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan aile tedavi altına alındı. - BURSA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
