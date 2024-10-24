Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Ahşap Keserken Parmaklarını Kestim

İnegöl'de Ahşap Keserken Parmaklarını Kestim
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesinde ahşap kesen 61 yaşındaki adam, dikkatini kaybetmesi sonucu sol elinin 3 parmağını spiral makinesine kaptırdı. Kopan parmaklar hastanede yeniden dikildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesinde ahşap kesen adam, parmaklarını spiral makinesine kaptırdı. Adamın kopan 3 parmağı hastanede yapılan operasyonla dikildi.

Olay, Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Evsel Y. (61) bahçesinde spiral makinesiyle ahşap kesmeye başladı. Kesim sırasında bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elinin 3 parmağını kesti. Yaralanan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının kopan parmakları İnegöl Devlet Hastanesinde operasyonda dikildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık İnegöl Hukuk bursa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor

Şehit mühendisin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı (MHP)? 24-25 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24-25 Ekim Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Ekim Gemlik, İnegöl, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TRT Spor yayın akışı 24 Ekim Perşembe! Bu akşam hangi maçlar var? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Ekim Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Ekim Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Ekim Elmadağ, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.