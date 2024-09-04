İnegöl'de ahşap keserken ayağını kesen adam yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde spiralle ahşap kestiği sırada yanlışlıkla ayağını kesen adam yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi 1. Şark Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet İ. (59) spiralle ahşap kesim yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol ayağını kesti. Yaralanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet İ., burada tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA