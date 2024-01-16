İnegöl'de ağaç kesimi sırasında işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, 11.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal İclaliye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İşçi Adnan Toraman (43), ağacı motorlu testere ile kesmeye başladı. Toraman, o sırada devrilen ağacın altında kaldı. Diğer işçiler, ağacın altında kalan adamı kurtarıp traktörle ormanlık alandan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Toraman'ın cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA