İnegöl'de Ağaç Budarken Düşen Şahıs Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde budama yaparken ağaçtan düşen şahıs yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. İbrahim G. (55), bahçesine giderek çıktığı armut ağacını budamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden şahıs düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURSA