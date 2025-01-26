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İnegöl'de Ağaç Budarken Düşen Şahıs Yaralandı

İnegöl'de Ağaç Budarken Düşen Şahıs Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaç budama sırasında dengesini kaybederek düşen İbrahim G. (55), yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde budama yaparken ağaçtan düşen şahıs yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. İbrahim G. (55), bahçesine giderek çıktığı armut ağacını budamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden şahıs düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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