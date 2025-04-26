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İnegöl'de Adam Öldürme ve Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıslar Yakalandı

İnegöl'de Adam Öldürme ve Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıslar Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tasarlayarak adam öldürme suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan bir kişi ile hırsızlık suçundan aranan başka bir şahıs polis tarafından yakalandı. Her iki şahıs mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tasarlayarak adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile hırsızlıktan aranan kişi polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ö.(29)'yü gözaltına aldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan E.B.'yi de yakaladı.

Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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