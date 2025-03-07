ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

Hamaney'e mektup gönderdi: Anlaşalım
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir

İnegöl'de Ablasının Evini Soyan Kadın Yakalandı

İnegöl'de Ablasının Evini Soyan Kadın Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 50 yaşındaki Behiye Ebru İ., ablasının evine girerek yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Olayın ardından yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda yakalanan kadın, suçunu kabul ederek altınları geri verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaptığı planla ablasının evini soyan kadın, Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay 28 Şubat günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Behiye Ebru İ. (50), herkesi şaşırtan hırsızlık planını hayata geçirdi. Yeni Mahalle'deki evinden çıkan kadın, özel halk otobüsüne bindi. Dolmuş kartının olmadığını söyleyerek başka bir müşterinin kartını kullanıp ödemeyi yapan kadın, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesinin orada indi. Hastanenin içindeki mescide giren kadın, yanında getirdiği çarşafı giyerek kimliğini gizleyip çıktı.

Kadın yine aynı yöntemle bindiği özel halk otobüsüyle kendi ikametine 500 metre mesafedeki ablası Handan D.'nin ikametine gitti. Ablasının evinde olmadığını öğrenen şüpheli, daha önceden takip ettiği ablasının ev anahtarını koyduğu ayakkabılıktaki anahtarı alıp açtığı kapıdan rahatlıkla eve girdi. Eve giren şüpheli, yatak odasında gizli olan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Şahıs, kapıyı kapatıp anahtarı ise aldığı yere koyup sakince siteden çıkarak uzaklaştı. Otobüse binip yine İnegöl Devlet Hastanesine giden kadın, mescitte üzerini değiştirip çıktı. Yine aynı şekilde otobüse binen Behiye Ebru İ. evine gitti.

50 kamera incelendi

Olayın ardından mağdur olan kadın Handan D., polis karakoluna giderek şikayette bulundu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Dedektif gibi iz süren, 50 noktada kamera incelemesi yapan ekipler, hırsızlık şüphelisini tespit edip evinde yakaladı. Zanlının ablasının evinden çaldığı 1 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve altınların bulunması için de çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan kadın, suçunu itiraf etti. Altınları geri veren kadın savcılıkça serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı
img

UEFA'nın Süper Lig raporu ağızları açık bıraktı
img

Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.