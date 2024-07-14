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İnegöl'de 50 Suçtan Kaydı Bulunan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 farklı suçtan kaydı bulunan bir uyuşturucu taciri, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 farklı suçtan kaydı bulunan uyuşturucu taciri, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Sezgin Ö.'yü (31) Cerrah Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 65 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 6 bin TL ele geçirildi.

Cerrah Mahallesi'ndeki kovalamacanın amatör kameraya yansırken şüpheli Sezgin Ö.'nün uyuşturucu ticareti, uyuşturucu bulundurma, silahlı tehdit ve kavga olmak üzere 50 ayrı suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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