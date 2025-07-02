İnegöl'de 4 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir binanın balkonundan düşen 4 yaşındaki Egemen E. yaralandı. Olayın hemen ardından çocuk hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 katlı binanın balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 4 yaşındaki Egemen E., 2. katın balkonuna çıkıp oynamaya başladı. Korumalık demirlerine tırmanan çocuk dengesini kaybedip boşluğa düştü. 2. kattan 1. katın balkonuna düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa