İnegöl'de 31 kaçak göçmen yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda, 31 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu olan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilecek.
Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak göçmenlerin yaşadığı Yenice Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Apartmandaki 31 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından karakola götürülen 31 şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa