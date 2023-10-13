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İnegöl'de 31 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda, 31 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu olan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilecek.