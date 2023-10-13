İnegöl'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak'ta düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Kaynak: AA / 3. Sayfa