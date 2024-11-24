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İnegöl'de 3 Katlı Evde Yangın Çıktı

İnegöl'de 3 Katlı Evde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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