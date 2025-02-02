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İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Yeşil Çıkmazı üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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