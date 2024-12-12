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İnegöl'de 200 Bin TL'lik Hırsızlık: İki Kadına Süresiz Ev Hapsi

İnegöl'de 200 Bin TL'lik Hırsızlık: İki Kadına Süresiz Ev Hapsi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 ayrı daireden 200 bin TL'lik ziynet eşyası çalan iki kadına süresiz ev hapsi cezası verildi. Kadınlar, sitelere girerek kapıları kredi kartı ile açıp hırsızlık yaparken yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 ayrı adresten 200 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadına süresiz ev hapsi cezası verildi.

Olay, Yeni ve Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kadın şüpheli sitelere girip dairelerin zillerine basarak yokladı. Kimsenin olmadığı daireye kilitlenmemiş kapıları kredi kartıyla açarak giren 2 kadın şüpheli, 4 ayrı dairedeki altınları ve paraları çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 şüpheli siteden yürüyerek uzaklaştı. Olayın ardından vatandaşlar polise haber verdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sokak sokak gezerek şüphelilerin izini sürdü. Ekipler, şüpheli kadınları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Marziye I. (27) ve Yonca U.'nun (26) hırsızlık yapmak için Eskişehir'den İnegöl'e geldikleri tespit edildi. Kadınların üzerlerinde yapılan aramada evlerden çaldıkları ziynet eşyaları ve 7 bin TL para çıktı.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 kadına, çıkarıldığı mahkemece süresiz ev hapsi cezası verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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