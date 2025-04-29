İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Azra E. pencereden düşerek yaralandı. Olay sonrası aile hemen yardıma koşarken, çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 2. katının penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 2 yaşındaki Azra E., odada oynarken pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Çocuğun ağlama seslerini duyan ailesi yardıma koştu. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa