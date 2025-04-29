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İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Azra E. pencereden düşerek yaralandı. Olay sonrası aile hemen yardıma koşarken, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 2. katının penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 2 yaşındaki Azra E., odada oynarken pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Çocuğun ağlama seslerini duyan ailesi yardıma koştu. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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