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İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, 2. katın penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'nci katın penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Evren Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Mahmut (32) ve Merve (25) çiftinin tek çocuğu 2 yaşındaki Hamza E., oturma odasında oynarken pencereye tırmandı. Tırmandığı pencerede dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hamza E., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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