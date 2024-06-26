İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir apartmanın 2. katının balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'nci katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki Eslem K., korumalıklara tırmanırken dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA