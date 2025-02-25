Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

Okul bahçesine girip dehşet saçtı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok

İnegöl'de 2 Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

İnegöl'de 2 Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Sürücüler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir'e dönüş yapan Figen K. (26) idaresindeki 34 KT 7204 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Muhsin B. (28) idaresindeki 16 BOR 658 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
img

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında
img

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK Başkanı'ndan Altaylı'ya olay suçlama: Sen git sahiplerin gelsin

RTÜK Başkanı, Fatih Altaylı'ya ağzına geleni söyledi
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı

Jose Mourinho'dan yeni hamle
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.