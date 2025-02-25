İnegöl'de 2 Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir'e dönüş yapan Figen K. (26) idaresindeki 34 KT 7204 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Muhsin B. (28) idaresindeki 16 BOR 658 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA