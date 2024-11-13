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İnegöl'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

İnegöl'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın sonucu binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yenice Mahallesi 1. Okul Sokakta meydana geldi. 2 katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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