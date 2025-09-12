Haberler

İnegöl'de 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma ekipleri, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Naim D.'yi alkol alırken tespit edip yakaladı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı kıskıvrak yakaladı.

İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ve KOM ekipleri hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Naim D.(44)'nin yerini tespit ettiler. Mahmudiye mahallesi 19. Mobilya sokakta arkadaşlarıyla alkol alan şüpheli, Jandarma komutanlığı ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
