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İnegöl'de 12 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde yapılan baskında 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde 12 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Mahallesi Arap Camii Sokak'taki bir evde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine adrese baskın yaptı. Eve yapılan operasyonda içerideki 12 şahsın kimliklerinin olmadığı tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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