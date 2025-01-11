İnegöl'de 100 Milyon TL'lik Karşılıksız Çek Veren Şahıs Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 100 milyon TL'lik karşılıksız çek vermekten 20 yıl hapis cezası bulunan Şaduman Y. yakalanarak tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde piyasaya 100 milyon TL'lik karşılıksız çek veren şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında yaklaşık 100 milyon TL'lik karşılıksız çek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Şaduman Y.(45)'yi yakaladılar. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa