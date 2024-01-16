İnegöl-Cerrah Mahallesi'nde Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

İnegöl-Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında İnegöl-Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Cerrah Mahallesi'ne yolcu taşıyan Orhan Y. (37) yönetimindeki 16 M 06159 plakalı özel halk minibüsü, ara sokaktan çıkan sürücü Burcu A.(26) idaresindeki 16 BAP 519 plakalı otomobile yandan çarptı. Şiddetli çarpışmanın sonucu kadın sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA