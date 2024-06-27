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İnebolu'da Silah Kazası: Enişte Yaralandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir şahsın kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu eniştesi yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir şahsın kurcaladığı silahın kazara ateş almasıyla vurduğu eniştesi yaralandı.

Olay, İnebolu ilçesi Aktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y., eniştesi K.K. ile birlikte sohbet ederken eline aldığı silahı kurcalamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan kurşun, K.K.'nin ayağına isabet etti. Yaralanan K.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan K.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, İ.Y.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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