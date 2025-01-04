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İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoldan çıkan Fiat-Tofaş marka otomobil, 20 metre şarampole yuvarlandı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Şeyhömer Köprüsü mevkisinde K.Y. idaresindeki 37 ABC 445 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde yolun altına uçtu. Yaklaşık 20 metre şarampolde yuvarlanan otomobilin sürücüsü kazada yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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