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İnebolu'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 7 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi İnebolu-Abana karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 42 FD 741 plakalı otomobil ile S.E. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile her iki araçta bulunan Ö.S., B.K., S.C.T., N.D., K.T. ve S.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İ.T., hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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