İnebolu'da Ormandan Toplanan Mantar Zehirlenmesine Neden Oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 2 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Örtülü köyünde Mustafa D. ve eşi Döne D., ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra fenalaştı. Mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, baş dönmesi gibi şikayetlerin üzerine Mustafa D. ve eşi Döne D., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Çift, sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KASTAMONU