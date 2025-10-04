Haberler

İnebolu'da Ormandan Toplanan Mantar Zehirlenmesine Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormandan topladıkları mantarı tüketen bir çift, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 2 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Örtülü köyünde Mustafa D. ve eşi Döne D., ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra fenalaştı. Mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, baş dönmesi gibi şikayetlerin üzerine Mustafa D. ve eşi Döne D., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Çift, sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Canlı anlatım: Derbide goller peş peşe

İnanılmaz maç! Derbide goller peş peşe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart

Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.