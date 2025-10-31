İnebolu'da Muhtar Traktör Kazasında Ağır Yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde traktör ile arkasına bağlı olan kazan arasında sıkışan köy muhtarı, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan muhtar, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu'ya sevk edildi.

Kaza, İnebolu'nun Bayıralan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayıralan Muhtarı İbrahim Tunoğlu, sabah saatlerinde evinin önünde traktör ile arkasındaki kazan arasında sıkıştı. Ağır yaralanan muhtar, çevredeki vatandaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Tunoğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Muhtar Tunoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KASTAMONU