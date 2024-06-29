İnebolu'da hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi Karayolları Asfalt Plenti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait hafriyat kamyonunun seyir halindeyken motor kısmından yangın çıktı. Kamyonu yol kenarında durdurarak dışarı çıkan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU