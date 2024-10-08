İnebolu'da El Konulan Balıklar İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yapılan kontrollerde, avlanabilir boydan küçük oldukları tespit edilmesi neticesinde el konulan 56 kasa balık, eğitim kurumları, öğrenci yurtları ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Ekim tarihinde Sahil Güvenlik Komutalığı TCSG-96 Kontrol Tim personeli ve İnebolu İlçe Jandarma komutanlığı personelleri tarafından İnebolu ilçesi Erkekarpa mevkiinde yapılan denetimde, avlanabilir boydan küçük olduğu belirlenen 56 kasa istavrit ve lüfer balığı ele geçirildi. El konulan balıklar, ekipler tarafından soğuk hava deposuna yerleştirildi.

Daha sonra ele geçirilen balıkların 27 kasası, İnebolu Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki eğitim kurumları ve yurtlara, 29 kasası ise İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. - KASTAMONU