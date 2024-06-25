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İnebolu'da araç çarptı, 76 yaşındaki adam yaralandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeki bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki bir adama çarptı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeki aracın çarptığı 76 yaşındaki adam yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Üçevler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç, yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki S.E.'ye çarptı. S.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.E., İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.E., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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