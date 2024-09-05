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İnebolu'da ağaç kesimi sırasında dede ve torun yaralandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ağaç kesimi yapan dede ile torunu, motorlu testerenin sekmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ağaç kesimi yapan dede ile torunu, motorlu testerenin sekmesi neticesinde ağır yaralandı.

Olay, İnebolu ilçesi Aktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binada çalışan Mustafa K. ile torunu Yusuf D., motorlu testere ile ağaç kesmek istedi. Motorlu testerenin ağaçtan sekmesi neticesinde vücudunda kesikler oluşan Mustafa K. yaralandı. Bu sırada dedesine müdahale etmek isteyen Yusuf D. de motorlu testerenin tekrar sekmesi neticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mustafa K. ve torunu Yusuf D., İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan dede ve torunu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mustafa K.'nin vücudunda oluşan kesikler sebebiyle hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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