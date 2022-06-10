İndirimli şeker alabilmek için vatandaşlar birbirini ezdi - Haberler

İndirimli şeker alabilmek için vatandaşlar birbirini ezdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir marketten indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir marketten indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi.
Beypazarı'nda yeni açılan bir market şeker ürünlerinde indirim yaptı. Vatandaşlar indirimli şeker alabilmek için markette yoğunluk oluşturdu. Yaşanan izdiham ise kameraya yansıdı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa