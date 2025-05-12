'İndirim yaptık' diyerek vatandaşa yedirdiklerine bakın

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü'ndeki bir Migros şubesinde çekilen görüntüler, gıda güvenliği konusunda soru işaretleri doğurdu. Tüketim tarihi yaklaşan ürünler arasında indirimli olarak satışa sunulan kıymanın renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

RENK DEĞİŞİMİ TÜKETİCİYİ TEDİRGİN ETTİ

Normalde kırmızı renkte olması gereken kıymanın kahverengiye yakın tonlara bürünmesi, ürünün tazeliğine ilişkin şüpheleri artırdı. Gıda uzmanları, bu tür renk değişimlerinin genellikle bozulma belirtisi olabileceğini, özellikle indirimli et ürünlerinin alımında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

"BU KIYMANIN RENGİ UYARI VERİYOR"

Denetle'nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafa yorum yapan bazı kullanıcılar, "İndirimli ürün satılabilir ama sağlıksız olanı değil", "Bu kıymanın rengi uyarı veriyor" gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi.