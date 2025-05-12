Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

"İndirim yaptık" diyerek vatandaşa yedirdiklerine bakın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkbükü Migros şubesinde, son tüketim tarihi yaklaşan ve indirimli satılan kıymanın renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Renk değişimi, ürünün tazeliği konusunda endişeye yol açarken, tüketiciler duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü'ndeki bir Migros şubesinde çekilen görüntüler, gıda güvenliği konusunda soru işaretleri doğurdu. Tüketim tarihi yaklaşan ürünler arasında indirimli olarak satışa sunulan kıymanın renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

RENK DEĞİŞİMİ TÜKETİCİYİ TEDİRGİN ETTİ

Normalde kırmızı renkte olması gereken kıymanın kahverengiye yakın tonlara bürünmesi, ürünün tazeliğine ilişkin şüpheleri artırdı. Gıda uzmanları, bu tür renk değişimlerinin genellikle bozulma belirtisi olabileceğini, özellikle indirimli et ürünlerinin alımında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

'İndirim yaptık' diyerek vatandaşa yedirdiklerine bakın

"BU KIYMANIN RENGİ UYARI VERİYOR"

Denetle'nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafa yorum yapan bazı kullanıcılar, "İndirimli ürün satılabilir ama sağlıksız olanı değil", "Bu kıymanın rengi uyarı veriyor" gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Bu durum tüm marketlerde bir çok ürün için geçerli lütfen halkın bu konuda daha dikkatli ve tepkili olması için sessiz kalmayalım

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Bişi olmaz,tavuksa yemeyin ama..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Migros bitmiş artık epey süredir ilgilenen bırak CEO’yu ne müdür nede şefleri var. bayır aşağı gidiyor bu gidişle yakında Anadolu grubu migrosu satar.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurettin:

etse yenir yağın rengi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Neymiş dürüst satıcı değilmiş

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.