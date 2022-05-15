İndiği kuyuda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Haberler

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İndiği kuyuda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İndiği kuyuda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Konya'nın Ereğli ilçesinde temizlemek için indiği su kuyusunda ip kopunca mahsur kalan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde temizlemek için indiği su kuyusunda ip kopunca mahsur kalan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ereğli ilçesi Yenibağlar Mahallesi Çimencik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O.Y. (16) isimli genç, evlerinin önündeki 15 metre derinliğindeki su kuyusuna temizlik için indiği kuyuda ip kopunca mahsur kaldı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı ve su kuyusuna tripot kurdu. Genç, itfaiye eri tarafından 15 metre derinliğindeki kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. A.O.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Ereğli, Konya, su, 3. Sayfa, Haberler

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