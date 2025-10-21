İncirliova'da Silahlı Yaralama Olayının Firari Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 27 Eylül'de meydana gelen silahlı yaralama olayının firari şüphelisi Erol H. (32), 24 gün sonra sahte kimlikle yakalandı. Zanlının çok sayıda suç kaydı ve aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Olay, Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi'ndeki "Üç Kahveler" mevkiinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Erol H., araçla geçtiği sırada Ekrem B.'ye (38) silahla ateş açtı. Ancak hedefini vuramayan Hazar'ın kurşunları, kahvehane yanındaki marketin sahibi Mehmet G. (54) ve içeride bulunan müşteri Erkan Ş.'ye (30) isabet etti.

Olay sonrası yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Erol H. olay yerinden hızla kaçtı. Aracını terk ederek bir taksiyle şehir dışına çıkan Erol H., uzun süredir firarda bulunuyordu.

Ancak polis ekipleri, titiz takibin ardından zanlının yeniden İncirliova'ya döndüğünü tespit etti. Başkasına ait 06 DGF 363 plakalı araç ve sahte kimlik kullanan Erol H., ilçe çıkışında Yunus ekipleri ve İncirliova Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, birçok suçtan sabıkası ve aktif aranması olduğu bildirildi. Erol H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - AYDIN