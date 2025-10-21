Haberler

İncirliova'da Silahlı Yaralama Olayının Firari Şüphelisi Yakalandı

İncirliova'da Silahlı Yaralama Olayının Firari Şüphelisi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayının firari şüphelisi Erol H., 24 gün sonra sahte kimlikle yakalandı. Zanlının çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 27 Eylül'de meydana gelen silahlı yaralama olayının firari şüphelisi Erol H. (32), 24 gün sonra sahte kimlikle yakalandı. Zanlının çok sayıda suç kaydı ve aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Olay, Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi'ndeki "Üç Kahveler" mevkiinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Erol H., araçla geçtiği sırada Ekrem B.'ye (38) silahla ateş açtı. Ancak hedefini vuramayan Hazar'ın kurşunları, kahvehane yanındaki marketin sahibi Mehmet G. (54) ve içeride bulunan müşteri Erkan Ş.'ye (30) isabet etti.

Olay sonrası yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Erol H. olay yerinden hızla kaçtı. Aracını terk ederek bir taksiyle şehir dışına çıkan Erol H., uzun süredir firarda bulunuyordu.

Ancak polis ekipleri, titiz takibin ardından zanlının yeniden İncirliova'ya döndüğünü tespit etti. Başkasına ait 06 DGF 363 plakalı araç ve sahte kimlik kullanan Erol H., ilçe çıkışında Yunus ekipleri ve İncirliova Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, birçok suçtan sabıkası ve aktif aranması olduğu bildirildi. Erol H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.