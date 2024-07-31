İncirliova'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yapılan kontrolde bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca ruhsatsız silah taşıyan/satan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. İncirliova Osmanbükü Mahallesi'nde kimlik kontrolü esnasında şüpheli hal ve hareketler sergileyen E.E. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabancadan bozma seri numarasız ve markasız 7,65 mm çapında tabanca ve 37 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - AYDIN