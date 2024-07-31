İncirliova'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yapılan kontrolde bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. İncirliova Osmanbükü Mahallesi'nde kimlik kontrolü esnasında şüpheli hal ve hareketler sergileyen E.E. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabancadan bozma seri numarasız ve markasız 7,65 mm çapında tabanca ve 37 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yapılan kontrolde bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.
İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca ruhsatsız silah taşıyan/satan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. İncirliova Osmanbükü Mahallesi'nde kimlik kontrolü esnasında şüpheli hal ve hareketler sergileyen E.E. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabancadan bozma seri numarasız ve markasız 7,65 mm çapında tabanca ve 37 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - AYDIN