İncirliova'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet ile seyir halinde olan 2 kişi tekerin patlamasıyla dengelerini kaybedip yola savrularak yaralandı.

Kaza, İncirliova ilçesi Karabağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İncirliova istikametine motosikletle seyir halinde olan F.A ve B.I tekerin patlamasıyla dengelerini kaybedip yola savruldu. Sürücü F.A. ve yolcu B.I. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A. ve B.I. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN