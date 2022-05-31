İncirliova'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Haberler

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İncirliova'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İncirliova'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri yangını söndürürken ev kullanılmaz hale geldi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri yangını söndürürken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Erbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.U.'ya ait bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi zararın oluştuğu yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İncirliova İtfaiye Yangın Aydın 3. Sayfa Haberler

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