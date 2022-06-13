İncirlik'te konuşlu Patriotlar muhtemel tehditlere karşı hazır bekliyor Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde konuşlandırılmış olan İspanyol Patriot füze savunma sistemi, muhtemel füze ve uçak tehditlerine karşı aktif olarak hazır bekliyor. Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde konuşlandırılmış olan İspanyol Patriot füze savunma sistemi, muhtemel füze ve uçak tehditlerine karşı aktif olarak hazır bekliyor. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik muhtemel harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor. Adana'da bulunan İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda bulunan İspanyol Patriot Füze Savunma Sistemi, aktif olarak saldırılara karşı görev yapıyor. Savunma sistemlerinin, Suriye'den bölgeye gelebilecek hava saldırısına karşı tüm donanımlarıyla hazır vaziyette olduğu görüldü. Öte yandan, İncirlik Hava Üssü'nde herhangi askeri hareketlilik yaşanmadığı gözlemlendi. Ayrıca İspanya'dan bugün Mersin Limanı'na Patriot hava savunma sistemi geldiği öğrenildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İncirlik Adana 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İncirlik'te konuşlu Patriotlar muhtemel tehditlere karşı hazır bekliyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.