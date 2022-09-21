İncir ve üzüm hırsızları jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçesinde incir, Bozdoğan'da ise üzüm hırsızları Jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçesinde incir, Bozdoğan'da ise üzüm hırsızları Jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Balıkköy Mahallesi'nde bir şahsa ait bahçeden yaklaşık 25 kilogram incir hırsızlığı yapan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Devam eden kontrollerde İncirliova Erbeyli Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait bahçeden incir hırsızlığı yapan 2 şüpheli şahıs yaklaşık 65 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Üzüm hırsızları da yakalandı

Aydın ili Bozdoğan ilçesi Dömen Mahallesi'nde Jandarma tarafından devriye görevi esnasında bir şahsa ait bahçeden üzüm hırsızlığı yapan 2 şüpheli şahıs yaklaşık 15 kliogram üzüm ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Üç olayda gözaltına alınan 6 şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN