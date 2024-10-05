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İncir Hırsızlığına Suçüstü: 3 Şüpheli Yakalandı

İncir Hırsızlığına Suçüstü: 3 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, tarımsal ürün hırsızlığına yönelik denetimler sırasında incir çalan 3 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelileri 25 kilogram incirle birlikte gözaltına aldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırlar Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait incir

bahçesinde hareketlilik tespit etti. İnceleme yapan ekipler, A.K., Y.E. ve G.İ. isimli şüpheli şahısları, incir hırsızlığı yaptığı esnada 25 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı. Tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik devriye ve kontrollerin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Germencik Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ekonomi Tarım

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