İncir hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriyeler esnasında bir şahsa ait incir bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs, çaldığı 38 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriyeler esnasında bir şahsa ait incir bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs, çaldığı 38 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın incir sezonu dolayısıyla incir hırsızlığının önlenmesine yönelik faaliyetleri aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde Z.A. isimli şüpheli şahıs yaklaşık 38 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çalınan incir de bahçe sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN