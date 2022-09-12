İncir bahçesinde traktör devrildi: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Yenipazar ilçesinde incir bahçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde incir bahçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Alioğullar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, incir bahçesi içinde 09 AER 473 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Yenipazar İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ali Girgin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ali Girgin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yenipazar Aydın 3. Sayfa Haberler

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