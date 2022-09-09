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İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Samsun'da incir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Samsun'da incir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Ahulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi A. (67) incir toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. Yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Necmi A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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