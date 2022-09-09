İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı
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Samsun'da incir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.
Samsun'da incir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Ahulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi A. (67) incir toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. Yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Necmi A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa