İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da incir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Samsun'da incir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Olay, İlkadım ilçesi Ahulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi A. (67) incir toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. Yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Necmi A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.