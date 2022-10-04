İncir ağacından düşen şahıs yaralandı 3. Sayfa Haberleri İncir ağacından düşen şahıs yaralandı Sinop'ta bir vatandaş incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. İncir ağacından düşen şahıs yaralandı SİNOP - Sinop'ta bir vatandaş incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Atmaca Sokak'a meydana geldi. 68 yaşındaki Aziz Şeker, incir toplamak için evinin önündeki ağaca çıktı. Şeker, ağacın dalının kırılması sonucu düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu Sinop 3. Sayfa Yerel Haberler

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