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İncir ağacından düşen şahıs yaralandı

3. Sayfa Haberleri

İncir ağacından düşen şahıs yaralandı Sinop'ta bir vatandaş incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

İncir ağacından düşen şahıs yaralandı

SİNOP - Sinop'ta bir vatandaş incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Atmaca Sokak'a meydana geldi. 68 yaşındaki Aziz Şeker, incir toplamak için evinin önündeki ağaca çıktı. Şeker, ağacın dalının kırılması sonucu düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Yerel Haberler

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