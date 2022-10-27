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İncir ağacında asılı bulunan kadının kimliği tespit edildi

3. Sayfa Haberleri

İncir ağacında asılı bulunan kadının kimliği tespit edildi

Samsun'da bir bahçede incir ağacına asılı halde ölü bulunan yaşlı kadının kimliği tespit edildi.

Samsun'da bir bahçede incir ağacına asılı halde ölü bulunan yaşlı kadının kimliği tespit edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, incir toplamak için bahçeye giden bir kişi yaşlı kadını asılı halde gördü. Mahalle sakini 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis yaptığı araştırma sonucu ölen kadının 74 yaşındaki Makbule Doğan olduğunu tespit etti. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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